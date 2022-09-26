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Губернатор Удмуртии подтвердил факт трагедии в Ижевске

Степан Жирнов
Происшествия
Губернатор Удмуртии подтвердил факт трагедии в Ижевске
Фото: Telegram/ brechalov

Александр Бречалов, губернатор Удмуртии, подтвердил факт стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале в понедельник, 26 сентября.

Чиновник рассказал, что охранник учебного заведения погиб, как и нападавший. Всего пострадали десять человек, среди них есть дети.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции.

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