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Мужчина, напавший на школу в Ижевске, отстреливается от полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, напавший на школу в Ижевске, отстреливается от полиции
Фото: Вечерняя Москва

Злоумышленник отстреливается от полиции на втором этаже учебного заведения. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Мужчину, который открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, еще не задержали. Никаких требований стрелок не выдвигал, сообщает Telegram-канал Mash.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь. Охранник учебного заведения погиб, еще четверо детей пострадали. У одного из учеников колото-резаные раны.

Ижевск Дети МВД Пострадавшие Школы
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