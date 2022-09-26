Мужчина, напавший на школу в Ижевске, отстреливается от полиции

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Злоумышленник отстреливается от полиции на втором этаже учебного заведения. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Мужчину, который открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, еще не задержали. Никаких требований стрелок не выдвигал, сообщает Telegram-канал Mash.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь. Охранник учебного заведения погиб, еще четверо детей пострадали. У одного из учеников колото-резаные раны.