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Один человек пострадал в результате стрельбы в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек пострадал в результате стрельбы в центре столицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В центре столицы произошла стрельба. Об этом стало известно 26 сентября, в понедельник.

В СМИ появилась информация, что инцидент с применением огнестрельного оружия произошел около клуба «16 тонн». По предварительным данным пострадал один человек.

Как стало известно, огонь открыл посетитель заведения, который поругался с охранником. После ссоры злоумышленник ушел, а затем вернулся с оружием. Молодой человек прострелил сотруднику службы безопасности ногу и скрылся, сообщил Telegram-канал «112».

Пострадавший, 27-летний Александр Матвиенко, госпитализирован.

На месте происшествия работают оперативные службы. В пресс-службе МВД сообщили, что проверяют информацию.

Еще один злоумышленник применил огнестрельное оружие в понедельник, 26 сентября. В Ижевске произошла трагедия: вооруженный мужчина ворвался в школу и открыл огонь.

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