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Мужчина, стрелявший в охранника клуба в центре столицы, задержан

Степан Жирнов
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Мужчина, стрелявший в охранника клуба в центре столицы, задержан
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 6с1 Карта всех событий

Мужчина, напавший на охранника клуба «16 тонн» в центре столицы, задержан. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Подозреваемым оказался 58-летний мужчина. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время стрелка доставят в отделение полиции, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Нападение, о котором идет речь, произошло в 15:30 в понедельник, 26 сентября, на улице Пресненский Вал. Огонь по охраннику открыл посетитель, который повздорил с сотрудником заведения и ушел, после чего вернулся с «Сайгой» и выстрелил обидчику в ногу.

Момент нападения попал на видео.

В процессе нападения охранник смог вырвать оружие из рук нападавшего, после чего тот скрылся на черной иномарке. Автомобиль обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

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