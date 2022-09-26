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Появились кадры из столичного клуба, где произошло нападение на охранника

Степан Жирнов
Происшествия
Появились кадры из столичного клуба, где произошло нападение на охранника
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 6с1 Карта всех событий

Момент нападения на охранника клуба «16 тонн» попал на камеру. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 26 сентября.

На видеозаписи заметно, как мужчина нападает на охранника и производит выстрел, в результате чего сотрудник клуба падает. Злоумышленник пытается забрать оружие, но отступает, увидев коллег пострадавшего.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Нападение, о котором идет речь, случилось в центре столицы у клуба «16 тонн» в Пресненском районе. Посетитель клуба поругался с охранником и ушел. Позже мужчина вернулся, выстрелил молодому человеку в ногу из «Сайги» и скрылся.

Автомобиль, на котором мужчина уехал, уже обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Установлена личность владелицы автомобиля — ею оказалась 35-летняя Дарья Водяницкая. По словам женщины, в момент нападения на охранника клуба за рулем машины был ее родственник. Злоумышленника разыскивают.

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