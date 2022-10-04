Лукашенко рассказал, каким образом Белоруссия участвует в спецоперации на Украине

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

— Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств, — уточнил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, участие республики, во-первых, состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию страны.

— Во-вторых, не допустить нанесения удара по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Белоруссии. Вот наше участие, — передаются слова Лукашенко на официальном сайте президента.

До этого глава белорусского государства рассказал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней при условии, что руководство европейских стран искренне этого захочет.