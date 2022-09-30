Лукашенко рассказал, что мира на Украине можно достичь за несколько дней

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней при условии, что руководство европейских стран искренне этого захочет.

— Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем, — заявил белорусский лидер.

Кроме того, он отметил, что Белоруссия никогда не была и не будет источником угроз.

Лукашенко подчеркнул, что страны коллективного Запада «легко находят» миллиарды на модернизацию своего вооружения, а на помощь нуждающимся странам, где от голода страдают миллионы людей, «денег нет и не предвидится», передает слова президента портал Sputnik Беларусь.

До этого глава белорусского государства заявил, что россияне, которые покинули территорию страны после начала частичной мобилизации, сделали свой выбор.

Он также добавил, что отъезд белорусов в 2020 году не вызвал у него особых волнений. По словам Лукашенко, сегодня мигранты просят белорусское руководство вернуть их обратно.