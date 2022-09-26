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«Ну пусть бегут»: Лукашенко прокомментировал выезд мужчин с территории России

Александр Афонин
В мире
«Ну пусть бегут»: Лукашенко прокомментировал выезд мужчин с территории России
Фото: Администрация президента РФ

Россияне, которые покинули территорию страны после начала частичной мобилизации, сделали свой выбор и рано или поздно вернутся обратно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 26 сентября.

— У России 25 миллионов (человек — прим. «ВМ») мобилизационный ресурс. Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тысяч ну 50 тысяч. Они что, если бы тут остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут. Большинство просят: заберите назад. И эти приедут, — сказал он.

Лукашенко добавил, что отъезд белорусов в 2020 году не вызвал у него особых волнений. По его словам, сегодня мигранты просят Минск вернуть их обратно. То же случится и с россиянами, покинувшими сегодня страну, передает РБК.

Накануне сообщалось, что сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали трех россиян, которые предприняли попытку перейти границу в обход пунктов пропуска. По данным комитета, задержанные хотели уклониться от частичной мобилизации.

Александр Лукашенко Мобилизация Россия
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