Трех уклоняющихся от частичной мобилизации россиян задержали на границе с Казахстаном

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Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех россиян, которые предприняли попытку перейти границу в обход пунктов пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ в воскресенье, 25 сентября.

— 25 сентября 2022 года на участке Департамента ПС по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска, — говорится в сообщении.

По данным комитета, россияне хотели уклониться от частичной мобилизации в стране. В их отношении будут проведены опросные мероприятия. После получения результатов задержанных передадут обратно российской стороне, передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба КНБ РК

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