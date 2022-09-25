Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трех уклоняющихся от частичной мобилизации россиян задержали на границе с Казахстаном

Александр Афонин
Происшествия
Трех уклоняющихся от частичной мобилизации россиян задержали на границе с Казахстаном
Фото: shutterstock

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех россиян, которые предприняли попытку перейти границу в обход пунктов пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ в воскресенье, 25 сентября.

— 25 сентября 2022 года на участке Департамента ПС по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска, — говорится в сообщении.

По данным комитета, россияне хотели уклониться от частичной мобилизации в стране. В их отношении будут проведены опросные мероприятия. После получения результатов задержанных передадут обратно российской стороне, передает РИА Новости.

Трех уклоняющихся от частичной мобилизации россиян задержали на границе с Казахстаном Фото: Пресс-служба КНБ РК

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

Казахстан Мобилизация Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте