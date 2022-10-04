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СК проведет проверку по факту получения подростком травм на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
СК проведет проверку по факту получения подростком травм на востоке столицы
Фото: СК РФ

Следственный комитет проведет проверку по факту получения травм школьником в результате неудачного эксперимента в квартире на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 4 октября.

По ее словам, 14-летний подросток получил множественные телесные повреждения и ожоги. По данному факту Измайловским следственным отделом проводится проверка.

Восьмиклассник сообщил, что смешал содержимое разных петард в кофемолке ради эксперимента.

Утром во вторник, 4 октября, в квартире, расположенной в Северном Измайлове, произошел хлопок. В результате неудачного эксперимента пострадал школьник.

Другой хлопок на кухне произошел на северо-западе столицы 28 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.

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