Сотрудники полиции проводят обыски у кураторов и активистов движения «Голос»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции проводят обыски у координаторов и активистов движения «Голос»*. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 5 октября.

По словам собеседника «ВМ», следственные мероприятия проходят в жилищах и на местах работы 30 руководителей и активистов в нескольких регионах: в Москве, Московской, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, а также в Пермском крае и Республике Карелия.

Также обыск прошел и у лидера движения Григория Мельконьянца.

6 сентября ФСБ задержала в Москве планировавшего вступить в «Правый сектор»** россиянина.

*Движение «Голос» — общественное объединение, выполняющее функции иноагента.

**«Правый сектор» — террористическая организация, запрещена в России.

