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ФСБ задержала в Москве планировавшего вступить в «Правый сектор» россиянина

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ задержала в Москве планировавшего вступить в «Правый сектор» россиянина
Фото: Depositphotos

Москвич пытался вступить в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»* для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области во вторник, 6 сентября.

По информации ведомства, житель столицы был сторонником праворадикальных националистических взглядов. Он планировал поехать на Украину, чтобы воевать против российской армии.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

Сотрудники ФСБ сработали на опережение и задержали злоумышленника. При обыске в квартире подозреваемого сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли средства связи, специальную военную экипировку, экстремистскую литературу и символику. Задержанный во всем признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». Подозреваемый заключен под стражу.

Другого сторонника украинских националистов задержали в Ставропольском крае 16 августа. Мужчина готовил поджоги административных зданий.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещена в России.

Экстремизм Москва Терроризм Уголовные дела Задержания
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