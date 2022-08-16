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ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» в Ставропольском крае

Лейла Алиева
Происшествия
ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» в Ставропольском крае
Фото: depositphotos

Федеральная служба безопасности России задержала в Ставропольском крае сторонника «Правого сектора»*, который готовил поджоги в административных зданиях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ во вторник, 16 августа.

По данным ведомства, житель Ставрополья в июне дал присягу на верность представителям запрещенной организации и запланировал поджог административных зданий в Минераловодском районе и в городае-курорте Железноводска Ставропольского края. Уточняется, что мужчина уже дал признательные показания.

Свой план мужчина не успел реализовать, так как был задержан.

Видео: ЦОС ФСБ

После проведения обыска у него изъяли компоненты для изготовления зажигательной смеси, пишет РИА Новости.

Недавно Московский суд приговорил участника группы, финансировавшей боевиков на Ближнем Востоке, к 10 годам колонии. Уточняется, что мужчина вступил в приложении в группу для финансирования запрещенной террористической организации в Сирии и Ираке.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещена в России.

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