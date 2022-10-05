Столичные энергетики повысят надежность электроснабжения юго-востока города

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Сотрудники организации «Россети Московский регион» начали работы по реконструкции двух кабельных линий 110 кВ Дубровская — Карачарово и Чагино — Чухлинка, которые обеспечивают электроэнергией районы Текстильщики, Рязанский и Кузьминки на юго-востоке города, где проживает более 350 тысяч человек. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Специалисты заменят маслонаполненный кабель протяженностью около 14 километров на современный аналог из сшитого полиэтилена. Этот материал исключает вредное воздействие на окружающую среду, отличается высокой прочностью, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при прокладке кабельных линий на сложных участках будет использован метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет минимизировать разрытия в условиях плотной застройки и не повредить действующие коммуникации.

Обновленные кабельные линии будут оборудованы системой мониторинга и диагностики, которая позволит передавать данные удаленно. При повреждении линии специалисты смогут дистанционно выявить место неполадки. Для контроля режимов работы установят устройство мониторинга температуры кабелей, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что в жилых многоквартирных домах Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта с начала 2022 года заменили более двух тысяч лифтов.