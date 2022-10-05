Три детских сада и школу открыли в поселении Сосенском в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Поселение Сосенское в ТиНАО в этом году получило ряд новых объектов образования. Об этом в среду, 5 октября, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— С начала года инвесторы ввели в эксплуатацию на территории Сосенского поселения три детских сада суммарно на 725 мест и школу на 1325 учащихся. Поселение стало настоящей «образовательной» точкой притяжения, — рассказал он.

По словам Владимира Жидкина, при строительстве социальной инфраструктуры в ТиНАО была сделана ставка на индивидуальные дизайнерские проекты, функциональность, современное техническое оснащение, отсутствие очередей и безопасность.

Он подчеркнул, что здания школы и детских садов адаптированы для ребят с ограниченными возможностями.

Руководитель департамента отметил, что с ростом населения ТиНАО, в основном за счет молодых семей, увеличивается и спрос на места в детских учреждениях.

— Наша задача — построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест, — добавил он.

Владимир Жидкин констатировал, что в общей сложности с 2012 года было введено в эксплуатацию 76 детских садов на 16 335 мест и 35 школ на 29 399 мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на территории поселения Сосенского в ТиНАО ввели в эксплуатацию школу «Энергия», рассчитанную на 1325 учеников. В здании построили небольшой амфитеатр на 626 мест, панорамные окна с видом на район.