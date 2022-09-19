Новую школу на 1325 учеников открыли в поселении Сосенском

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 150 Карта всех событий

На территории поселения Сосенское в ТиНАО ввели в эксплуатацию школу «Энергия», рассчитанную на 1325 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы в понедельник, 19 сентября.

На первом этаже здания находится кухня, раздаточная и буфетная зона с обеденным залом, а на втором — двухэтажное кафе в стиле лофт. Также в здании построили небольшой амфитеатр на 626 мест, панорамные окна с видом на район в минималистичном дизайне.

В школе оборудованы шумные зоны, где ученики и преподаватели могут общаться вне уроков, а также проводить массовые мероприятия, например вернисажи или выставки. В большом спортивном зале площадью 1584 квадратных метра установлено профессиональное оборудование, площадки для учеников разного возраста и трансформируемые трибуны. Здесь можно заниматься 30 видами спорта, проводить межшкольные или межрайонные соревнования. Еще одна спортивная зона с тренажерами и футбольным полем площадью 1 тысяча квадратных метров обустроена на улице, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, недавно в поселении Сосенском открыли детский сад на 225 мест. Объект построили в рамках строительства жилого комплекса.