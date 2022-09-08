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Детский сад на 225 мест открылся в поселении Сосенском в ТиНАО

Полина Долганова
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Детский сад на 225 мест открылся в поселении Сосенском в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
улица Василия Ощепкова, дом 6а Карта всех событий

Детский сад на 225 мест открыли в поселении Сосенском в ТиНАО. Объект построили в рамках строительства жилого комплекса. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Детский сад располагается по адресу улица Василия Ощепкова, дом 6а.

В строительство объекта вложили порядка 310 миллионов рублей. К настоящему моменту детсад уже перешел в собственность города. Площадь дошкольного образовательного учреждения составляет 2160 квадратных метров. Всего там сможет разместиться восемь групп.

На первом этаже здания можно найти групповые комнаты, блок медпомещений, пространства для занятий и кабинеты логопеда и психолога. В физкультурном зале располагается современное оборудование для занятий спортом. При этом музыкальный зал может трансформироваться в пространство для проведения мероприятий.

Территория вокруг объекта была благоустроена и озеленена, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Еще один детский сад на 350 мест с бассейном специалисты возведут в Новомосковском административном округе. Уточняется, что в здании оборудуют 14 групповых ячеек, двухсветный многофункциональный спортивный зал, кухню полного цикла и кабинеты для музыкальных и развивающих занятий.

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