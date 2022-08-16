Детский сад с бассейном по программе реновации появится в Ватутинках

Фото: gov.spb.ru

Россия, Москва, поселение Десёновское, деревня Ватутинки, 2 Карта всех событий

В Новомосковском административном округе столицы появится детский сад с бассейном на 350 мест по программе реновации. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

Здание будет расположено по адресу поселение Десеновское, деревня Ватутинки, земельный участок 2.

— Выданное разрешение на строительство дошкольной организации позволяет застройщику приступить к работам в новом микрорайоне, где возводятся жилые дома по программе реновации. Проект предполагает комплексный подход к инфраструктуре, и этот детский сад будет первым среди планируемых здесь образовательных объектов, — отметил Войстратенко.

В отдельном блоке трехэтажного здания специалисты построят бассейн, благодаря которому для детей смогут проводить оздоровительные занятия и мероприятия по закаливанию. Также здесь оборудуют 14 групповых ячеек, двухсветный многофункциональный спортивный зал, кухню полного цикла и все необходимые кабинеты для музыкальных и развивающих занятий.

Кроме того, для каждой возрастной группы на улице появится игровая площадка со специальным покрытием, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

В 15-м квартале деревни Рассказовки специалисты построят детский сад на 350 мест, который украсят рисунками разноцветных домиков. В учреждении можно будет организовать 14 групповых ячеек для детей всех возрастов.