Детский сад с рисунком в виде домиков на фасаде построят в Рассказовке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка Карта всех событий

Детский сад на 350 мест возведут в 15-м квартале деревни Рассказовка. Соответствующий проект уже был согласован Москомархитектурой. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, трехэтажное здание украсят рисунками разноцветных домиков.

— Для отделки первого авторы решили применить кирпич, а второй и третий снаружи покрасят. Именно здесь появится главное украшение здания — схематичные домики ярких цветов на белом фоне, — рассказал архитектор.

Площадь здания составит около 4,7 тысячи «квадратов». В учреждении можно будет организовать 14 групповых ячеек для детей всех возрастов. Для малышей в детском саду построят музыкальный и спортивный залы, столовую и кабинеты для занятий.

Территория вокруг объекта будет благоустроена и озеленена, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого столичное управление Росреестра совместно с Кадастровой палатой поставило на кадастровый учет детский сад в районе Южнопортовый. В процессе строительства специалисты организовали в детском саду столовую, медицинский кабинет, музыкальный класс и так далее.