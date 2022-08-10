Детский сад на 200 мест поставили на кадастровый учет в районе Южнопортовый

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Столичное управление Росреестра совместно с Кадастровой палатой поставили на кадастровый учет детский сад в районе Южнопортовый. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 10 августа.

— Развитие социальный инфраструктуры — одно из приоритетных направлений градостроительной политики в столице. Так, новый детский сад, стал третьим с начала года дошкольным учреждением, поставленным на кадастровый учет в одном только Юго-Восточном округе, ранее здесь были учтены ДОУ в районах Лефортово и Некрасовка, — сказал заместитель руководителя Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

В процессе строительства специалисты организовали в детском саду столовую, медицинский кабинет, музыкальный класс и так далее. На прилегающей территории были установлены спортивные площадки, а также игровые зоны с навесами.

Директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова добавила, что Южнопортовый район сегодня один из самых динамично развивающихся. По ее словам, новый детский сад позволит раскрыть талант 200 детей и станет для них первой ступенью к получению знаний.

До этого сообщалось, что три жилых дома, возведенных по программе реновации, в июле этого года были поставлены на кадастровый учет в двух районах Восточного административного округа. Новостройки появились в Косино-Ухтомском районе на улице Каскадной и в Восточном районе на улице 9 Мая.