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Три дома по программе реновации поставили на кадастровый учет в июле на востоке Москвы

Егор Провоторов
Город
Три дома по программе реновации поставили на кадастровый учет в июле на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Три многоквартирных жилых дома, возведенных по программе реновации, в июле этого года были поставлены на кадастровый учет в двух районах Восточного административного округа (ВАО). Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба Росстата.

Новостройки появились в Косимо-Ухтомском районе на улице Каскадной и в Восточном районе на улице 9 Мая. Общая площадь реновационных квартир составила почти 56 тысяч квадратных метров. Во всех домах первый этаж — нежилой, оформлен витражным остеклением и предназначен для размещения объектов социальной инфраструктуры.

По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, которые приводятся в материале АГН Москва, за полгода в ВАО на кадастровый учет поставлено семь домов, в начале года были учтены новостройки в районе Измайлово. Общая площадь учтенных в округе домов за полгода — 157 тысяч квадратных метров, в них предусмотрено 1621 квартира.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным пять лет назад. Она касается около миллиона жителей столицы. Для обеспечения «волнового» переселения жителей подобраны 556 стартовых площадок.

Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 3 августа сообщил, что на востоке столицы около 16 тысяч жителей получат квартиры в новостройках по программе реновации.

Восточный административный округ (ВАО) Москва Реновация
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