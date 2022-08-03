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Около 16 тысяч человек получат квартиры по реновации в ВАО

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 16 тысяч человек получат квартиры по реновации в ВАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На востоке столицы почти 16 тысяч жителей получат квартиры в новостройках по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 3 августа.

— Сейчас в ВАО снесено уже 12 старых домов. Полностью расселено 18, в процессе расселения еще 43. На месте сносимых зданий ведется строительство семи домов и проектирование еще 18, таким образом, это позволит вести в эксплуатацию около 450 тысяч квадратных метров жилья, — отметил он.

Уточняется, что девять домов появится в Измайлове и еще семь — в Северном Измайлове. Всего на территории восточного округа расселят 1062 жилых дома, а новые квартиры получат свыше 209 тысяч горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках программы реновации в Москве с 2024 года ежегодно будут сносить по 200–300 старых домов. Уточняется, что с момента начала программы специалисты уже снесли 110 домов. При этом 95–98 процентов участников без проблем переезжают в новую квартиру в течение месяца.

Восточный административный округ (ВАО) Район Измайлово Район Северное Измайлово
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