До 300 старых домов будут ежегодно сносить в Москве с 2024 года по реновации

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В рамках программы реновации в Москве с 2024 года ежегодно будут сносить по 200–300 старых домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в понедельник, 1 августа.

— С момента старта программы реновации мы уже снесли 110 домов. Через два года, начиная с 2024 года, мы в год будем сносить по 200–300 домов, — отметил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, 95–98 процентов участников программы без проблем переезжают в новую квартиру в течение месяца. При этом до конца года планируется ввести 1,2 миллиона квадратных метров жилья по реновации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До конца текущего года в новые дома по программе реновации смогут переехать 100 тысяч москвичей. Уточняется, что с момента запуска программы новые квартиры получили 65 тысяч жителей. При этом в прошлом году удалось пересилить москвичей с опережением плана — на 6 тысяч человек больше.

На северо-востоке Москвы возведут новостройки по реновации для более чем 6 тысяч москвичей. Так, в настоящее время специалисты проводят работы по строительству пяти зданий.