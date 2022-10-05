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Владелица клинингового агентства раскрыла настоящее отношение москвичей к уборщицам

Евгений Жуков
Общество
Владелица клинингового агентства раскрыла настоящее отношение москвичей к уборщицам
Фото: pixabay.com

Сотрудница сферы клининга Анна Никитина раскрыла истинное отношение москвичей к уборщицам. Об этом стало известно в среду, 5 октября.

По словам девушки, которая раньше работала редактором, было страшно и стыдно признаться, что она теперь «занимается мытьем полов».

Никитина объяснила, что многие люди относятся к этой деятельности как к борьбе с экстремальными обстоятельствами. Также бытует мнение, что в клининг идут из-за недостатка образования.

Она добавила, что для подавляющего большинства людей престижнее выглядит должность консультанта в магазине, а уборщицы — «это совсем отчаявшиеся люди».

Никитина заключила, что на сегодняшний день этот вид деятельности, по мнению общества, остается «позорной работой», передает слова девушки портал «Мослента».

До этого сообщалось, что в числе наиболее востребованных профессий через пять лет в столице окажутся экологи, учителя по обучению русскому языку как иностранному и специалисты в нескольких областях знаний.

Как уточняется, в компаниях будет организован сегмент консультантов и контролеров соблюдения норм экологии для населения и личных хозяйств.

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