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Михалков подал в суд на режиссера Досталя

Степан Жирнов
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Михалков подал в суд на режиссера Досталя
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков подал в суд иск к коллеге Владимиру Досталю и его супруге. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда столицы Ксения Розина в среду, 5 октября.

По ее словам, в адрес суда поступило заявление о взыскании задолженности с Владимира и Мириам Досталей по договору займа в размере 16 380 575 рублей.

В иске указано, что в июне 2019 года был заключен договор займа под расписку, срок возврата которого давно прошел. Вернуть деньги режиссер должен был в декабре 2019 года. Для каких целей был взят займ, в суде не уточнили.

Другой иск в суд на крупную сумму подал Mr. Credo. Он обвинил телеканал ТНТ, Михаила Галустяна и социальную сеть в нарушении авторских прав.

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