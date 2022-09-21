Стали известны подробности о многомиллионном иске Mr. Credo к Галустяну, каналу ТНТ и соцсетям

Фото: Александр Авилов / АГН Москва; vk/mr.credo_official

Автор популярных хитов нулевых Александр Махонин, более известный под псевдонимом Mr. Credo, намерен обратиться в Верховный суд РФ с иском на многомиллионную сумму за нарушение авторских прав. Под гнев исполнителя попали соцсеть «ВКонтакте», ресурсы «Яндекс.Музыка», «Одноклассники», а также телеканал ТНТ, организации «Вокруг ТВ», «Премьер», а также создатели сериала «Бородач» и комик Михаил Галустян.

Как рассказал представитель артиста Артем «Вечерней Москве», в течение 8–10 лет соцсеть «ВКонтакте» якобы грубо нарушает исключительные авторские права Махонина, допуская многочисленные незаконные загрузки пиратского контента, содержащие композиции Mr. Credo. По словам менеджера певца, в каждом незаконно загруженном контенте (видео или музыка) размещается реклама, а компания и нарушители получают многомиллионную прибыль посредством монетизации пиратского контента.

— Учитывая гигантский объем нашего размещенного в «ВК» контента, видео и музыки (а это оригинальные треки, незаконные каверы, ремиксы, переделки), ни одна наша просьба о присвоении нашей странице официального статуса не была удовлетворена. Документы для данной процедуры предоставлялись сотрудникам компании неоднократно, — сообщил менеджер артиста.

Он также уточнил, что из компании, которая занималась съемками сериала «Бородач», Махонину звонили четыре раза, чтобы договориться о правах на использование композиции «Медляк» для проекта, однако им все время отказывали, но это не помешало создателям незаконно использовать трек.

— Из компании мне звонили четыре раза, чтобы договориться о правах для сериала «Бородач» на песню «Медляк», и четыре раза получали отказ. Затем создатели мыльной оперы просто внаглую взяли и выпустили серии с этой песней, — заявил менеджер. — Прошло уже много времени с момента выхода сериала, деньги заработаны на показах, продажах и рекламе, но никаких выплат артист от них не получал, а договора с ним у них нет. С учетом объема нарушенных прав (исключительные авторские права, реклама на ТВ, интернет-показы, публичные демонстрации серии) моральный ущерб и ущерб деловой репутации, с учетом публичного охвата аудитории, составляют 500 тысяч евро.

Помощник артиста также заявил, что Галустян, почувствовав неладное, сам неоднократно пытался связаться с концертным директором певца, чтобы урегулировать вопрос полюбовно.

— Галустян сразу с друзьями зачесался, почуяв скорый судебный иск. И начал названивать, — сказал представитель артиста.

По словам менеджера звезды, адвокаты передают иски в суд: в претензиях были предложены варианты досудебного мирного урегулирования, но ответы на претензии ответчиками проигнорированы.

По мнению Махонина и его представителя, администрация соцсетей и платформ, где распространялся пиратский контент с его синглами, не удаляла эти материалы с сайтов, чтобы автор хитов, то есть Mr. Credo, не мог предъявить претензию напрямую нарушителю авторских прав, потому что у страницы нет официального статуса и человек, опубликовавший пиратский контент, не знает, кто к нему обращается.

Сумма претензий к соцсети «ВКонтакте», по словам менеджера, составляет 10 миллионов рублей:

— После получения нашей претензии компания «ВК» начала удалять нелегальный контент Mr. Credo. Это все зафиксировано на нашей странице, потому что вы не можете добавить в пост ранее заблокированный трек или видео. Но это не решение всей проблемы.

Артем уточнил, что в иске к соцсети поставлено условие об удалении всего нелегального контента с этой платформы. Точно такие же претензии выдвинуты и к другой популярной в РФ и СНГ платформе — «Одноклассники». По словам менеджера певца, практически весь контент автора, а также фото, каверы, ремейки, ремиксы и видео, размещенные там, — нелегальны. Заявленная сумма ущерба — 10 миллионов рублей, также в претензиях речь идет и об удалении с платформы всего контента.

Под раздачу Mr. Credo попал и ресурс «Яндекс.Музыка», который допустил нелегальное размещение на своей платформе пиратским способом шести альбомов и всех хитов музыканта. Все нарушения, по словам менеджера, зафиксированы юристами. В претензиях к компании сумма ущерба также указывается в размере 10 миллионов рублей с условием удаления всего нелегального контента.

— Также в «Яндекс.Музыке» должны будут в суде назвать имя человека, разместившего контент под ложным документом, — добавил менеджер.