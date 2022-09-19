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Мама так и не вернулась: за что Орбакайте может таить обиду на Пугачеву

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Мама так и не вернулась: за что Орбакайте может таить обиду на Пугачеву
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

У певицы Кристины Орбакайте таится большая обида на родную мать — Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву — за то, что она не уделяла ей должного внимания в детстве. И, безусловно, ей сложно принять своих маленьких брата и сестру Гарри и Лизу, потому что вся любовь народной артистки СССР сегодня направлена на них. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал семейный психолог Алексей Ионов.

По словам эксперта, ни для кого не секрет, что Кристина родилась в период, когда Пугачева начинала свою творческую карьеру. И детство будущей героини киноленты «Чучело» прошло за кулисами в ожидании, когда королева сцены вернется к роли матери:

— Если я не ошибаюсь, то у Аллы и Кристины есть даже совместный трек, в котором Пугачева кается перед дочкой, что не смогла с ней встретить рассвет, намекая на то, что Кристина провела детство в одиночестве. Но в этой же песне она обещает с ней встретить закат. По иронии судьбы, эта песня полностью утратила свою значимость, поскольку, мы все понимаем, что и закат примадонна встретит точно не со старшей дочерью, а с младшими детьми. Делаем вывод: ни совместных закатов тебе, ни рассветов.

По словам эксперта, появление в жизни Аллы Борисовны младших детей Гарри и Лизы стало для Кристины ударом, поскольку, закончив творческую карьеру, знаменитость полностью погрузилась в материнство:

— Конечно, Кристине обидна та мысль, что ей не уделялось столько времени, сколько ее младшим родственникам. Она вынуждена была коротать ночи сама с собой. А сегодня Пугачева не только демонстративно показывает своих детишек, но и всеми фибрами души пытается доказать, до чего она заботливая мама. Как она привозит их в школу на 1 Сентября, готовит им вкусные блюда, поет и играет вместе с ними.

Все это не может не раздражать старшую дочь Примадонны, считает психолог:

— Перебороть обиды на пожилых родителей — это самая сложная миссия любого взрослого ребенка. Естественно, она не может принять, что у ее матери другие дети, которые ей, возможно, дороже внуков и самой Кристины. Этим и объясняется холодность в общении Орбакайте с детьми Аллы.

В заключение эксперт добавил, что ситуацию может спасти только проработка проблемы с привлечением профессионального психолога. При этом собеседник «ВМ» заметил, что знаменитостям такого уровня очень сложно признавать очевидные нюансы подобного характера, а следовательно, и обращаются они за помощью специалиста крайне редко.

Накануне младшие дети Примадонны отмечали свой день рождения. Гарри и Лизе исполнилось по девять лет. Многие знаменитости в социальных сетях от души поздравили звездных ребятишек с праздником, пожелав им успеха, здоровья и счастья.

К поздравлявшим присоединилась и старшая сестра детей, которая на целых 42 года старше. На своей страничке в соцсети Орбакайте выложила фото ребят, где они стоят вместе с ее дочерью Клавой. Подпись, которую певица оставила под снимком, по мнению некоторых, довольно сухая и безэмоциональная. «С днем рождения, дорогие Лиза и Гарри», — написала Орбакайте в сообщении.

Многие пользователи Сети посчитали, что такое холодное обращение — признак того, что Кристина не особо в восторге от детей Пугачевой.

Алла Пугачева Кристина Орбакайте Психология
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