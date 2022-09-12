Договор с потусторонними силами: медиум рассказала, почему у Бузовой до сих пор нет детей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Неудачи на любовном фронте у поющей телеведущей Ольги Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала медиум, маг и таролог Марина Гречишникова.

По ее словам, весь успех звезды ток-шоу «Дом-2» держится на магических ритуалах, которые для нее проводят практики:

— Ольга Бузова работает с практиками из Питера, которые сотрудничают с потусторонними силами, помогающими ей достичь успеха в шоу-бизнесе. У нее договор с ними. И, судя по всему, платой за невероятную популярность являются любовь и будущее материнство.

Собеседница «ВМ» предположила, что среди помощниц теледивы могут быть и «черные» ритуальщицы, которые практикуют кладбищенскую магию:

— Там есть и погостницы, которые ей помогают. Конечно, в магии всегда есть плата за какие-то успехи. Вот поэтому у Ольги возникают сложности в отношениях, не исключены проблемы с деторождением. Видимо, так они договорились с силами.

Гречишникова подчеркнула, что, когда договор между Бузовой и потусторонними силами истечет, есть вероятность, что к Ольге вернется женское счастье и даже появится возможность испытать радость материнства. Однако пока звезда настроена на карьеру, о любви и семье ей придется забыть.

Не так давно знаменитая исполнительница хита «Танцуй под Бузову» призналась, что после болезненного развода с Дмитрием Тарасовым ей так и не удалось в очередной раз пойти под венец. Все последующие романы теледивы не принесли ей счастья на личном фронте.