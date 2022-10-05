Школьники представят спектакль о блокаде Ленинграда в Музее Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках всероссийской программы «Школьный музей Победы» педагоги и учащиеся представят театральную постановку о ленинградской школе в годы блокады. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 5 октября.

6 октября в 14:00 школьный театр «Пушкин» покажет постановку «Школа непокоренного города», рассказывающую историю детей и учителей блокадного Ленинграда. Мероприятие проводится в рамках работы выставки музеев столичной школы № 1799 и калужской школы № 45 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Как отметили организаторы, почетными гостями станут министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, директор школы № 45 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Антон Ковалев, начальник Калужского регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ветеран боевых действий на Северном Кавказе, подполковник запаса Александр Погудин.

До этого сообщалось, что преподаватели истории, работающие в школах столичного региона, а также их ученики смогут бесплатно посетить Музей Победы 5 октября.