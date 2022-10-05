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Мужчина избил и изнасиловал девушку на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
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Мужчина избил и изнасиловал девушку на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, улица Фёдора Полетаева Карта всех событий

Мужчина избил и изнасиловал девушку на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 5 октября.

По ее словам, 2 октября во дворе дома на улице Федора Полетаева злоумышленник познакомился с девушкой. В этот же вечер он напал на нее, избил и изнасиловал. После совершения преступления мужчина скрылся.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В скором времени 34-летний подозреваемый был задержан.

На очной ставке пострадавшая указала именно на подозреваемого и сообщила, что преступление совершил он. Под тяжестью имеющихся доказательств фигурант признал свою вину.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

29 сентября стало известно, что перед судом предстанет группа насильников, которые совершили преступление более 20 лет назад.

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