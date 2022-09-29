Перед судом предстанут злоумышленники, изнасиловавшие и убившие девушку более 20 лет назад

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Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Перед судом предстанут трое злоумышленников, которых подозревают в изнасиловании и убийстве девушки на западе столицы, совершенном более 20 лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.

По данным ведомства, группа из четырех человек, трое из которых на момент совершения преступления были несовершеннолетними, вечером 2 января 2001 года заманила девушку на стройку недалеко от торгового центра на Ярцевской улице. Там молодые люди изнасиловали жертву. После этого, чтобы скрыть преступление, подозреваемые избили пострадавшую. Когда злоумышленники увидели, что девушка больше не подает признаков жизни, они сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод, а затем скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».

Долгое время дело оставалось не раскрытым. Но в ходе совместной работы следователей и криминалистов ГСУ СК РФ по городу Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет материалы уголовного дела были заново проанализированы, а собранные доказательства тщательно исследованы при помощи современных криминалистических методов. Благодаря этому причастность фигурантов к совершению преступления была установлена.

Помимо трех подсудимых в возрасте от 36 до 40 лет, установлен и допрошен еще один фигурант, который на момент совершения преступления еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

События дня убийства полностью восстановлены следователями, а также подтверждены свидетелями и обвиняемыми. Собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения и дальнейшую передачу в суд.

Другое преступление прошлых лет раскрыли в Подмосковье. В Солнечногорске задержали неоднократно судимого мужчину за убийство, совершенное 20 лет назад.