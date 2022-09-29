Сидел, но не за то: неоднократно судимого мужчину задержали за убийство, совершенное 20 лет назад

Фото: СК РФ

Полиция задержала неоднократно судимого мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло 20 лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 29 сентября.

По ее словам, вечером 21 февраля 2002 года в квартире жилого дома, расположенного в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского района, двое мужчин распивали спиртное. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, и один из них несколько раз ударил второго ножом, после чего скрылся.

На место преступления прибыла скорая помощь, но спасти пострадавшего врачи не смогли, и мужчина скончался в медицинском учреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования причастность обвиняемого к убийству была установлена, ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск.

В какой-то момент, в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, следователь дал ряд новых поручений. В результате отработки круга лиц было установлено, что за прошедшие годы обвиняемый совершил особо тяжкие преступления на территории Брянской и Московской областей. За это он был осужден и отбывал наказание в колонии, после чего освободился в 2021 году и уехал в Брянскую область.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. На данный момент проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательств: очные ставки со свидетелями, различные экспертизы. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Еще одно убийство собутыльника произошло в Новой Москве: рабочий зарезал своего собутыльника 28 сентября.