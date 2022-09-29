Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рабочий заколол собутыльника в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочий заколол собутыльника в Новой Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Рабочий заколол собутыльника в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.

По ее словам, 28 сентября двое мужчин распивали спиртное в бытовке на территории поселения Рязановское. В процессе застолья между ними возник конфликт. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя, схватился за нож и ударил им оппонента в грудь. Через некоторое время пострадавший скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый был задержан и в ходе допроса во всем признался. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед Щербинским судом о заключении фигуранта под стражу.

Еще одно убийство мужчиной собутыльника произошло в Хакасии. Злоумышленник убил знакомого за то, что тот съел его пельмени. Суд приговорил фигуранта к девяти годам колонии.

Новая Москва Следственный комитет Убийства Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте