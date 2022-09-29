Рабочий заколол собутыльника в Новой Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Рабочий заколол собутыльника в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.

По ее словам, 28 сентября двое мужчин распивали спиртное в бытовке на территории поселения Рязановское. В процессе застолья между ними возник конфликт. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя, схватился за нож и ударил им оппонента в грудь. Через некоторое время пострадавший скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый был задержан и в ходе допроса во всем признался. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед Щербинским судом о заключении фигуранта под стражу.

Еще одно убийство мужчиной собутыльника произошло в Хакасии. Злоумышленник убил знакомого за то, что тот съел его пельмени. Суд приговорил фигуранта к девяти годам колонии.