Рабочий заколол собутыльника в Новой Москве

Рабочий заколол собутыльника в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.
По ее словам, 28 сентября двое мужчин распивали спиртное в бытовке на территории поселения Рязановское. В процессе застолья между ними возник конфликт. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя, схватился за нож и ударил им оппонента в грудь. Через некоторое время пострадавший скончался от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемый был задержан и в ходе допроса во всем признался. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед Щербинским судом о заключении фигуранта под стражу.
Еще одно убийство мужчиной собутыльника произошло в Хакасии. Злоумышленник убил знакомого за то, что тот съел его пельмени. Суд приговорил фигуранта к девяти годам колонии.