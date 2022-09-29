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Мужчина в Хакасии зарезал собутыльника из-за съеденных пельменей

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчина в Хакасии зарезал собутыльника из-за съеденных пельменей
Фото: Pixabay / Arek Socha

В Республике Хакасия 51-летнего жителя Саяногорска суд приговорил к девяти годам колонии за убийство. Он расправился с собутыльником из-за того, что тот съел не свои пельмени. Об этом сообщается в среду, 28 сентября, на сайте суда.

Следователи установили, что во время застолья один собутыльник съел пельмени, купленные вторым. Тот так разозлился, что вонзил приятелю нож в грудь. От полученных травм мужчина умер.

Осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

28 сентября сообщалось, что житель подмосковных Люберец, который убил и расчленил своего собутыльника, предстанет перед судом. Преступление произошло в ночь с 17 на 18 ноября 2021 года. Злоумышленник распивал спиртное в квартире вместе со своим 26-летним знакомым. В какой-то момент 29-летний хозяин поссорился со своим гостем, достал нож и несколько раз ударил им в область шеи своего знакомого.

Хакасия Убийства Суды
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