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Житель Подмосковья, убивший и расчленивший собутыльника, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья, убивший и расчленивший собутыльника, предстанет перед судом
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Житель подмосковных Люберец, который убил и расчленил своего собутыльника, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 28 сентября.

По ее словам, преступление произошло в ночь с 17 на 18 ноября 2021 года. Злоумышленник распивал спиртное в квартире вместе со своим 26-летним знакомым. В какой-то момент 29-летний хозяин поссорился со своим гостем, достал нож и несколько раз ударил им в область шеи своего знакомого. Потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело погибшего и вывез его в городской округ Шатура, на мусорный полигон в городе Рошаль.

О пропаже убитого заявила мать, находившаяся в Иркутской области. Она обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын перестал выходить на связь. Женщина сообщила адрес, который погибший молодой человек называл в последний раз перед исчезновением.

В результате комплекса следственных действий сотрудникам органов правопорядка удалось установить личность подозреваемого и его причастность к совершению преступления. В результате обыска в его квартире нашли следы вещества бурого цвета, а также фиктивную предсмертную записку, которую подозреваемый изготовил, чтобы ввести следствие в заблуждение.

В ходе допроса обвиняемый во всем признался и рассказал об обстоятельствах убийства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент расследование завершено, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Еще одно убийство произошло в столице. Водитель автомобиля, который повредил мотоциклист, забил обидчика битой насмерть.

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