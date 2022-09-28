Водитель авто забил мотоциклиста насмерть битой в Подмосковье

Фото: СК РФ

Водитель автомобиля забил мотоциклиста битой насмерть в подмосковном Ногинске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 29 сентября.

По ее словам, 32-летний местный житель врезался на мотоцикле в один из припаркованных рядом с жилым домом автомобилей. Хозяин машины вышел на шум, и между мужчинами произошла ссора. Автомобилист достал тяжелый предмет, предположительно биту, и начал бить мотоциклиста. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

По данному факту в отношении 41-летнего владельца машины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящий момент фигурант задержан. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Другое убийство произошло в Турции. Россиянин насмерть забил своего отца молотком в отеле.