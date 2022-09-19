Россиянин убил своих родителей молотком в отеле в Турции и записал это на видео

Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

Россиянин убил своих родителей на отдыхе в Турции. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября.

По данным местных СМИ, мужчина отдыхал с пожилыми матерью и отцом в Анталии, в городе Манавгат. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и сын затаил обиду.

Вскоре мужчина решил напасть на своих родственников: он заранее включил громкую музыку, установил телефон на нужном уровне и включил запись. Когда пожилой отец зашел с балкона в номер, горе-сын нанес родителю несколько ударов молотком по голове, после чего повалил на землю, связал руки скотчем и снова несколько раз ударил пожилого отца, сообщило местное издание DHA. Позже злоумышленник напал на свою мать.

Отец злоумышленника скончался на месте. Его мать госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась в больнице.

После преступления злоумышленник записал видеообращение, в котором он попытался оправдать свои действия жестокостью со стороны родителей, от которой он страдал всю жизнь. Мужчина утверждает, что родственники снова попытались бы сдать его в психиатрическую больницу по возвращении в Россию. По его словам, в психдиспансере у него отберут «силу», которую он получил у бабушки.

На данный момент злоумышленника ищет турецкая полиция.

Другое убийство произошло в Подмосковье. В Коломне иностранец убил соседа ударом топора по шее.