Коломенский палач: в Подмосковье иностранец зарубил соседа ударом топора по шее

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Иностранец зарубил своего соседа ударом топором в шею в подмосковной Коломне. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, 13 сентября в селе Редькино Коломенского городского округа обнаружили тело мужчины с резанной раной на шее. В результате оперативных мероприятий было установлено, что к убийству причастен сосед погибшего.

Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, в разгаре которого подозреваемый ударил соседа по шее топором. Потерпевший скончался от полученных травм на месте преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Злоумышленник попытался скрыться, уехав в город Уфа, предварительно избавившись от орудия убийства. Но благодаря оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение подозреваемого вычислили и 52-летнего мужчину задержали и допросили. На данный момент он ожидает избрания меры пресечения.

Рассмотрение другого делу об убийстве завершилось в Подмосковье. В 2019 году пасынок заказал убийство собственного отчима, пообещав киллеру в награду квартиру и должность покойного.