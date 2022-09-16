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Пасынок заказал убийство отчима, пообещав киллеру квартиру и должность

Степан Жирнов
Происшествия
Пасынок заказал убийство отчима, пообещав киллеру квартиру и должность
Фото: Пресс-служба суда
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, 1-я улица Ревсобраний Карта всех событий

Московский областной суд вынес приговор по делу об убийстве мужчины, которое организовал его пасынок. Заказчика и исполнителя признали виновными и приговорили к 14 и 15 годам колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Анна Тертичная в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, в октябре 2019 года один мужчина задумал убить своего отчима из-за личной неприязни. Для этого он подговорил своего знакомого совершить преступление, пообещав в награду должность генерального директора компании, которую занимал потерпевший, а также возможность проживать в квартире жертвы.

30 октября 2019 года пасынок заманил родственника в арендованную заранее квартиру на 1-й улице Ревсобраний в городе Ногинске. Там потерпевшего поджидал убийца.

Злоумышленник несколько раз ударил жертву ломом-гвоздодером по голове и шее. После того как последний упал на пол, убийца добил его. Затем заказчик и убийца отнесли тело в яму, которая была недалеко от места преступления, и засыпали его листвой. После этого исполнитель уехал в город Воронеж.

О пропаже погибшего в полицию заявила супруга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Пособничество в совершении убийства из корыстных побуждений» и «Убийство совершенное из корыстных побуждений».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. В ходе расследования следствие собрало достаточно доказательств вины подсудимых, и суд приговорил мужчин 1991 и 2000 годов рождения к 14 и 15 годам колонии строгого режима.

Другое заказное убийство произошло 5 сентября в Новой Москве. Бывший сотрудник МВД заказал убийство своей жены, чтобы заполучить ее недвижимость.

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