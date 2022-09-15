Погорел на собственных показаниях: что известно об убийстве жены пенсионера МВД в Новой Москве

Фото: Вечерняя Москва

5 сентября в деревне Троица в Новой Москве произошло загадочное убийство. Женщину застрелили во время прогулки с собакой из-за того, что животное было без намордника. Ее супруг — пенсионер МВД — являлся главным свидетелем, которого задерживали и отпускали несколько раз. Что на самом деле произошло той ночью и кто причастен к трагедии, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Убийство из-за намордника

Супружеская пара вечером 5 сентября отправилась выгуливать собаку на границу деревни Троица, к лесу. Внезапно перед ними появился мужчина и сделал гуляющим замечание о том, что их питомец без намордника. Завязалась словесная перепалка.

По словам супруга, он решил отвести собаку домой, отвернулся и услышал выстрел. Когда он обернулся, незнакомца уже не было, а его жена лежала на земле. После этого мужчина отвел собаку домой, вернулся к месту происшествия и вызвал скорую и полицию.

Вскоре вдовец пересказал свою версию следователям, которые возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Прошел полиграф

По данным СМИ, от места преступления до дома Новиковых — около километра пути. Потому у оперативников возник вопрос, почему мужчина сперва проделал достаточно неблизкий путь и лишь потом вернулся на место происшествия и вызвал скорую.

При обыске в доме у вдовца сотрудники полиции обнаружили травматический пистолет и патроны. Их изъяли, как и одежду, в которой мужчина был в момент происшествия. А 7 сентября супруга погибшей задержали. Но вскоре отпустили, так как он прошел на детекторе лжи проверку, которая не дала результатов.

Спустя неделю следователи вновь вызвали на допрос вдовца, но он не явился, так как был госпитализирован с травмами ног и живота. 15 сентября мужчину все-таки задержали. По версии следствия, супруг пошел на преступление, чтобы завладеть имуществом погибшей.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлии Ивановой, мужчина действовал не один, и его сообщник тоже задержан.

— Орудием преступления является короткоствольное огнестрельное нарезное оружие, — резюмировала она.

Незнакомые люди здесь не ходят

Жители деревни описывают женщину, которая погибла, и ее супруга как счастливую пару. Их часто видели вместе. Однако в версию с незнакомцем никто не поверил.

Так, староста населенного пункта Л. Милованов заявил, что никто ничего не слышал.

— Хотя и с собаками гуляли люди в это время, и камеры наблюдения на моей улице есть. Вот что самое интересное: у нас деревня тупиковая — у нас незнакомые люди здесь не ходят. Это абсурд, — сообщил он.

Это подтвердил и рабочий, который жил недалеко от места происшествия.