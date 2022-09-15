Пенсионер МВД, подозреваемый в убийстве супруги в новой Москве, задержан

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых по делу о гибели женщины в Новой Москве. В числе задержанных виновников фигурирует муж погибшей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 15 сентября.

По ее словам, лица, причастные к убийству женщины недалеко от деревни Троицы Вороновского поселения, установлены. Одним из подозреваемых является 52-летний муж погибшей. По одной из версий, супруг пошел на преступление, чтобы завладеть имуществом погибшей.

Убийство, о котором идет речь, произошло 5 сентября. Недалеко от деревни Троицы нашли труп женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением головы. Первым под подозрения попал муж погибшей, пенсионер МВД. Его задержали, но после проверки на полиграфе отпустили.

Следователи отработали весь жилой сектор, в котором жила погибшая, а также весь круг ее общения. В ходе расследования они установили и личности подозреваемых, и тип орудия убийства: женщина погибла от выстрела из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

В свете полученных данных сотрудники правоохранительных органов в среду, 14 сентября, вызвали супруга погибшей на допрос, но он не пришел, так как был госпитализирован с различными травмами.

В четверг, 15 сентября, Следственный комитет все-таки задержал мужчину. Пенсионера МВД подозревают по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Второй фигурант дела был также задержан, но данные о нем пока не раскрываются.