По факту убийства женщины в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Фото: СК РФ

По факту убийства женщины в Новой Москве возбудили уголовное дело. Об этом Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 6 августа.

По ее словам, вечером 5 сентября, недалеко от деревни Троица Вороновского поселения столицы, было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Специалисты СКР продолжают работу на месте происшествия для выявления всех обстоятельств произошедшего, а также для задержания преступника.

Другое уголовное дело было возбуждено в понедельник, 5 сентября. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина специалисты СК разберутся в причинах взрыва у российского посольства в Афганистане, а также разыщут виновных.