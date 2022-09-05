Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели сотрудников посольства России в Афганистане

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после теракта у российского посольства в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 5 сентября.

Уголовное дело будет возбуждено по факту гибели сотрудников посольства РФ в Кабуле. Расследование произошедшего проведут российский МИД и афганские правоохранительные органы, отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, на место происшествия направили большое количество машин скорой помощи. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник.

В результате теракта у российского посольства в Кабуле скончались два сотрудника дипмиссии — второй секретарь и охранник.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими. 15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.