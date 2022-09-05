Два сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва в Кабуле

Фото: МИД РФ

В результате теракта у российского посольства в Кабуле скончалось два сотрудника дипмиссии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в понедельник, 5 сентября.

— 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате взрыва погибло не менее 10 человек, еще восемь были госпитализированы. На данный момент посольство активно взаимодействует со службами безопасности Афганистана, передает пресс-служба.

По данным источника «Известий», при взрыве погиб второй секретарь Михаил Шах и охранник посольства. Последний умер в больнице.

До этого сообщалось, что рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, на место происшествия направили большое количество машин скорой помощи. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник.

Помимо этого, в результате теракта российский дипломат и охранник посольства получили ранения. По предварительным данным, инцидент произошел, когда сотрудник посольства вышел к людям в очереди на получение визы.