Взрыв у ворот посольства России в Кабуле совершил террорист-смертник

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Взрыв у ворот российского посольства в Кабуле совершил террорист-смертник. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Количество пострадавших в настоящее время уточняется, передает РИА Новости.

— В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов*. Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле, — говорится в сообщении.

5 сентября стало известно, что рядом с посольством РФ в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, на место происшествия направляется большое количество машин скорой помощи.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан» сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.