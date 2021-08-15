Президент Афганистана Гани объяснил свою отставку

Фото: facebook.com/ashrafghani.af

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что представители движения Талибан* готовились атаковать Кабул. В связи с этим он решил сложить свои полномочия на посту президента страны. Об этом он написал в воскресенье, 15 августа, на своей странице в Facebook.

По словам политического лидера, его решение было вызвано желанием предотвратить бойню.

Гани также добавил, что теперь талибы* несут ответственность за «честь, собственность и самосохранение» народа в Афганистане.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны.

По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания. Жители Кабула начали массово покидать город.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.