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В МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул

Михаил Алимов

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В МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Радикалы из движения «Талибан»* (запрещенная на территории РФ организация) начали наступление на Кабул. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на МВД Афганистана.

Подробности операции агентство не приводит.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшарх — административного центра провинции Вардак. 14 августа талибы* почти полностью захватили столицу провинции Пактика. На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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