«Талибан»* объявил о взятии афганского города Майданшахр

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Участники запрещенной на территории России организации «Талибан»* взяли под контроль город Майданшахр в афганской провинции Вардак. Он находится в 45,7 километра от Кабула. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил их официальный представитель Забихулла Муджахид.

Как он утверждает, все правительственное вооружение и снаряжение в городе перешло к радикалам. Захвачены губернатор, начальник полиции и органы управления городом, передает ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт представителя.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

Радикальное движение с момента обострения ситуации захватило многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

Недавно сообщалось, что талибы* почти полностью захватили столицу провинции Пактика. На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.