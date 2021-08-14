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Талибы* почти полностью захватили столицу провинции Пактика

Виктория Сикерина

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Талибы* почти полностью захватили столицу провинции Пактика
Кадр из фильма Братство

Движение «Талибан»* объявило о практически полном захвате города Шарана — столицы восточной провинции Пактика в Афганистане. Об этом сообщил официальный представитель талибов* Забихуллы Муджахида в субботу, 14 августа.

Также в сообщении говорится, что на данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

— Бойцы исламского эмирата (Афганистан) вошли в город Шарана — столицу провинции Пактика. Все оборонительные системы противника захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены, — заявил глава радикального движения.

Также лидер талибов* призвал власть сложить оружие, так как из-за обострения ситуации это единственная возможность спасти свои жизни, сообщает ТАСС.

Напомним, что конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

Радикальное движение с момента обострения ситуации захватило многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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