США сократят число сотрудников посольства в Кабуле в ближайшие недели

Фото: U.S. Department of State/Ronny Przysucha

США в ближайшие недели планируют сократить численность сотрудников посольства в Кабуле. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в четверг, 12 августа.

— Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью. В предстоящие недели мы рассчитываем сократить (присутствие — прим. «ВМ») в Афганистане до базового дипломатического представительства, — рассказал представитель ведомства.

При этом дипмиссия продолжит свою работу, уточнил Прайс. Также Вашингтон собирается ускорить эвакуацию афганцев, которые претендуют на получение американских виз.

Речь идет о 1,2 тысячи человек, вылеты самолетов начнут выполняться на ежедневной основе в ближайшие дни, добавил дипломат. В аэропорт Кабула перебросят дополнительные военные силы для содействия вывозу из страны дипломатических работников США, приводит слова Прайса ТАСС.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана.

«Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города. 12 августа талибы* объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего крупнейших городов Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.